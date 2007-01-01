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Новость дня Здоровье

Калужские врачи вернулись из командировки в Первомайск

Калужский Минздрав сообщил о возвращении 1 июля специализированной медицинской бригаде, работавшей в Первомайске.
Ольга Володина
01.07, 17:02
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Фото: министерство здравоохранения Калужской области
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В составе группы были хирург, травматолог-ортопед, два анестезиолога-реаниматолога, ЛОР-врач, рентгенолог, специалист по функциональной диагностике, стоматолог и три медицинские сестры разного профиля.

За время командировки калужские специалисты оказали медицинскую помощь 3 216 пациентам. Плановую помощь получили 1 907 человек, экстренную и неотложную — 1 333 пациента. Медики провели 115 хирургических операций.

Кроме работы в Первомайске, калужские врачи регулярно выезжали в отдалённые населённые пункты. В апреле кардиолог и ЛОР-специалист обследовали 47 жителей Горского, а кардиолог отдельно осмотрел 27 человек в посёлке Карбонит.

Медицинская помощь жителям подшефного города будет продолжена.

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