Калужские врачи вернулись из командировки в Первомайск

Калужский Минздрав сообщил о возвращении 1 июля специализированной медицинской бригаде, работавшей в Первомайске.

Фото: министерство здравоохранения Калужской области

В составе группы были хирург, травматолог-ортопед, два анестезиолога-реаниматолога, ЛОР-врач, рентгенолог, специалист по функциональной диагностике, стоматолог и три медицинские сестры разного профиля.

За время командировки калужские специалисты оказали медицинскую помощь 3 216 пациентам. Плановую помощь получили 1 907 человек, экстренную и неотложную — 1 333 пациента. Медики провели 115 хирургических операций.

Кроме работы в Первомайске, калужские врачи регулярно выезжали в отдалённые населённые пункты. В апреле кардиолог и ЛОР-специалист обследовали 47 жителей Горского, а кардиолог отдельно осмотрел 27 человек в посёлке Карбонит.

Медицинская помощь жителям подшефного города будет продолжена.