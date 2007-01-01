Афиша Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Здоровье Медики организуют выездные донорские акции в 11 районах Калужской области
Новость дня Здоровье

Медики организуют выездные донорские акции в 11 районах Калужской области

Калужская областная станция переливания крови опубликовала график выездных донорских акций на июль. Мобильные бригады приедут в 11 городов региона.
Ольга Володина
27.06, 15:26
0 420
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Акции будут проходить с 8:00 до 12:00 по следующему расписанию: - 2-3 июля — Людиновская ЦРБ - 4 июля — Мещовская ЦРБ - 8 июля — Жиздринская ЦРБ - 9 июля — Кондровская ЦРБ - 11 июля — Кировская ЦРБ - 15 июля — Малоярославецкая ЦРБ - 17 июля — Перемышльская ЦРБ - 22 июля — Спас-Деменская ЦРБ - 23 июля — Тарусская ЦРБ - 25 июля — Медынская ЦРБ

В Калуге кровь можно сдать без предварительной записи на Станции переливания (ул. Максима Горького, 71) в будние дни с 8:00 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjlZVVJBK0JzSEVDYWtObS9jWWZzTUE9PSIsInZhbHVlIjoid0RXRjlrM3Yrd2xwVk5YaUZvaEE5NlJRLzJ1c1BzbmFrRGd0SVRhNGREMU8yYlRTQ2c2eUY4aXk5UWNJQWl1QWRoTnFBRStzSVpOY2VOd2kxRzVYNnNYK3R0QjBwTVRhc0VHaHRidGlJaUlTb0R6VVdQaFh5ckwzNnhRa1RKTWI1eWJHSWg4ZVJoVU1FK0dPSkEraENiNTd5VFM3bktyeTkyM3BmR0FpRjlEdHBSWUVmL2NCbitTa3ZTbURaUTFPamtJY3pJNnN4Uy9YdFVaZS9lb0w0cHBLOHZtdUI3SGI1eC9jbVNCblJCTWdtMFI5N2xZTXBMTGxTVTF6NEVGbDhLbGJZWFRnaEVielF3b3ZrWU1MbUoxSDMyZFNuNUEvdEZtalRMNlpTTUd0Qm9UYTNYakhiUzM4S3Z4eDZ6K1JDUTIrS09CaHc3YnplUlhlTTE2TUVObGZ2ZzFsM1ZQWXg3RUN0SFpxRzEvZkNXdWMwNUVlUlVzb3NYQUNGUW51bFBjaEY0L3NBVDQ0cmdScHNRVWxUZlU4bWwxY3ZaYnRzU3lBUjV6d2Q4bjdhZHR2SWttZ1lNZFdjQUNxd0ZRMSIsIm1hYyI6IjY5NWRjNGVmMTZkM2I0MDRiOGI0Nzk3Y2ZkNjM5YWE2ZDc3ZjJkOGQ5NTI0NWRjNGEwNmNmNTdlOGI1MzY0MTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJsYVNJZUJQVFhJZmdmZGdoZVJuMnc9PSIsInZhbHVlIjoiNHR2MTZIVDB4UzZlOW9mcnlHcUZVd0hweW9TMVN3V2dKb0FLZnZVYys4cUpMR1lMMGdZakZMRWRnU3NCQWtkb3BvUjhJUFV5ZEpFZmpwMHllWTBYbzVCZXFGUGNST3dCTFZoby91OEdhdUd2YnBneHJQT0s1aWdtRlBXVFFwZDhaK3pHMlM0aVFqemVPRFlJeWNYYzNlSnRIY2tuMC9ydTJLQlN5YWUvbjVhbEhBMmJyaDhteWZRSUJId1VtZEpjTFNEOUUrdFNLMUZzYk81MHJVUmdZUGJPSkR4WFE3YXhXVkR6S1owemxHK0w3MHZOQ0llbk9pVnFzYS85Z3pkTU5QUE04UnBrU3lSd3NiK2dkWjhpZW5USENpcmZiMnNzRkkrMmFyNWlLWk9qWWlKbFJaeUZiSEUzNHQxdFVTelRlcC96QlFJL2l1bzRJNVVENFhUdkFVRmNCS2RqdStrN3lnbUFWNlZyKytxUERTeFdsSUJTb29McnpNOTQwUVhyRmR3M21WT3ZoSFc4M0lDMmNlN3FubDArMk1ZOTZuVVBLa3BmMWZ5THpDdkJEWjNqaXhGVHFUeGNjdFBVTzVDTWhodXNJTE8ySGhlZ1FDRGY2ZUpvbEJVTnQ3Z2JIZ3o3UnpKNHQ4ekVDL2xIMXpvY2NXSEpjcHMwNHJCMGZTQzd2YlJVczdaMlQ2cUFudWFFRnNJNUw1UEE3UFYxRnU1anZYSkZrN3UxK2NNZy9ienR3UFM0UVA1eFIyY1FQaUhDUzlPMmtpcEk2ZkpTRU5hS1BSTDU2QkxoV0pSZHdmL3F4UUJ2Y0dlSUhqQ2tnSmdzRUlFNFhXaVhnb1dkQUZhRiIsIm1hYyI6IjM5NzhjNjE4YmIwZDRjNWU0MmVlZjk1MjJlMTQ5YjA2OGFiNDI4MTFlMGU1ODE3ZmQ5OWY1OGU2ZjBmNTliNTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+