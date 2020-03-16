В Калуге водителей проверят на трезвость

С 13 по 29 марта в Калуге проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого сотрудники ГИБДД останавливают все транспортные средства без исключения на заранее выбранном участке дороги.

В том случае, если от водителя автомобиля будет исходить запах алкоголя или его поведение вызовет подозрение, ему будет предложено пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ.

Если водитель не будет вызывать подозрений, то ему будет разрешено продолжить движение.

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