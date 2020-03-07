Мужчина получил в лицо «болгаркой»

Малоярославецкие полицейские расследуют уголовное дело по факту причинения легких телесных повреждений одному из местных жителей.
Как рассказали в областном УМВД, два приятеля выпивали и поссорились.
В какой-то момент один из собутыльников поднял с земли «болгарку» и бросил знакомому в лицо.
Об увиденном медикам сообщила прохожая, а те, в свою очередь, полицейским.
Несдержанный мужчина находится под подпиской о невыезде.
Фото: pxhere.com.
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