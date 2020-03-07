Мужчина получил в лицо «болгаркой»

Малоярославецкие полицейские расследуют уголовное дело по факту причинения легких телесных повреждений одному из местных жителей.

Как рассказали в областном УМВД, два приятеля выпивали и поссорились.

В какой-то момент один из собутыльников поднял с земли «болгарку» и бросил знакомому в лицо.

Об увиденном медикам сообщила прохожая, а те, в свою очередь, полицейским.

Несдержанный мужчина находится под подпиской о невыезде.

Фото: pxhere.com.