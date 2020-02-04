Житель Ферзиковского района лишится прав из-за болезни

Прокуратура Ферзиковского района в ходе проверки обнаружила, что один из жителей района состоит на учете у врача-нарколога и имеет заболевание, препятствующее ему управлять транспортными средствами.

Однако водительские права у данного гражданина никто не изымал.

Прокурор направил в суд административное заявление о прекращении их действия.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, после вступления решения суда в законную силу исполнительный лист будет направлен в ФССП на исполнение.

Всего прокуратурой района в 2019 году выявлено 6 аналогичных фактов, по которым в судебном порядке прокуратурой района прекращено действие шести водительских удостоверений.

Фото: pxhere.com.