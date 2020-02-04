Житель Ферзиковского района лишится прав из-за болезни

Прокуратура Ферзиковского района в ходе проверки обнаружила, что один из жителей района состоит на учете у врача-нарколога и имеет заболевание, препятствующее ему управлять транспортными средствами.
Однако водительские права у данного гражданина никто не изымал.
Прокурор направил в суд административное заявление о прекращении их действия.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, после вступления решения суда в законную силу исполнительный лист будет направлен в ФССП на исполнение.
Всего прокуратурой района в 2019 году выявлено 6 аналогичных фактов, по которым в судебном порядке прокуратурой района прекращено действие шести водительских удостоверений.
Фото: pxhere.com.
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