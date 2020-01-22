Приставы отправили на родину больше 400 нелегалов

За прошедший год судебными приставами Калужской области были выдворены 432 нелегальных мигранта, сообщила пресс-служба УФССП в среду, 22 января.

На родину вернулись граждане Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Украины, Китая, Вьетнама, Армении, Грузии, Туркменистана, Кыргыстана, Беларуси, а также несколько граждан Нигерии.

Теперь в ближайшие 5 лет им запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

С начала этого года ещё 50 нелегалов по решению суда должны покинуть пределы страны.

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