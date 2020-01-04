Полицейские задержали наркодилера с дурманом и весами

Стражи порядка задержали 28-летнего жителя Дзержинского района, подозреваемого в продаже наркотиков.

При личном досмотре у гражданина во внутреннем кармане куртки обнаружили и изъяли сверток с героином массой 91,23 граммов, сообщила пресс-служба УМВД в субботу, 4 января.

В машине задержанного полицейские нашли электронные весы, на поверхности эксперты выявили следы дурмана.

По версии полицейских, злоумышленник получал крупные партии наркотика, которые расфасовывал и хранил при себе до поступления «заказа».

В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.