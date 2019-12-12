Горе-охотник убил лосей, оленей и косулю

Полицейские задержали охотника, который незаконно отстреливал животных в Ферзиковском районе.

Поймать злоумышленника было непросто: мужчина попытался скрыться на своем «УАЗе». В процессе преследования мужчина сбросил тушки убитых животных в лесном массиве, после чего не справился с управлением и допустил столкновение с машинами рейдовой группы. Бросив транспортное средство, гражданин скрылся в неизвестном направлении.

Его задержали в съемной квартире в Калуге. Ранее судимый мужчина признался, что убил двух лосей, двух оленей и одну косулю. Сумма причиненного ущерба составила 320 тысяч рублей.

За незаконную охоту мужчина может лишиться свободы на срок от трех до пяти лет.

Фото: УМВД России по Калужской области.