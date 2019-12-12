Мошенники рассылают штрафы от имени Роспотребнадзора

Мошенники через ФГУП «Почта России» рассылают требования об уплате штрафа, вынесенные якобы Роспотребнадзором, сообщила пресс-служба Управления в среду, 11 декабря.
При этом реквизиты для оплаты не соответствуют реквизитам ведомства.
В этой связи, сотрудники Роспотребнадзора советуют проверять сведения о начислении штрафа в территориальном органе.
А кроме того внимательно изучить требование: получателем денег не может быть другое юридическое лицо.
Фото: Pixabay.com
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