Мошенники рассылают штрафы от имени Роспотребнадзора

Мошенники через ФГУП «Почта России» рассылают требования об уплате штрафа, вынесенные якобы Роспотребнадзором, сообщила пресс-служба Управления в среду, 11 декабря.

При этом реквизиты для оплаты не соответствуют реквизитам ведомства.

В этой связи, сотрудники Роспотребнадзора советуют проверять сведения о начислении штрафа в территориальном органе.

А кроме того внимательно изучить требование: получателем денег не может быть другое юридическое лицо.

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