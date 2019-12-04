Минспорта не просит выбирать название Дворцу спорта

Региональное министерство спорта опровергло информацию о том, что запускает голосование за имя будущего Дворца спорта через общественное движение «Живу спортом». Калужанам предлагалось выбрать одно из двух названий.
В связи с распространяемой дезинформацией в минспорте заявили, что не взаимодействуют с движением.
А несколько лет назад 5 тысяч калужан высказались за то, чтобы оставить историческое название спортивному объекту, который возводится на месте бывшего стадиона «Центральный».
Фото: Министерство спорта Калужской области.
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