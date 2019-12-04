За школьную драку ответит директор

Школьной дракой с Малоярославецком районе заинтересовалась прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверкой установлено, что в октябре в раздевалке образовательного учреждения подрались ученики 7 класса: один из школьников получил сотрясение головного мозга, перелом костей носа, ушиб носа.
Однако директор не сообщил об инциденте в районный отдел образования.
Прокуратура внесла в адрес директора представление об устранении грубых нарушений закона: оставление детей без присмотра и контроля.
Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Фото: pexels.com.
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