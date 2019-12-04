За школьную драку ответит директор

Школьной дракой с Малоярославецком районе заинтересовалась прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверкой установлено, что в октябре в раздевалке образовательного учреждения подрались ученики 7 класса: один из школьников получил сотрясение головного мозга, перелом костей носа, ушиб носа.

Однако директор не сообщил об инциденте в районный отдел образования.

Прокуратура внесла в адрес директора представление об устранении грубых нарушений закона: оставление детей без присмотра и контроля.

Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Фото: pexels.com.