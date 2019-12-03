Что русские, немцы и австрийцы сделали в калужском Экотехнопарке

В пятницу, 29 ноября, руководство Экотехнопарка в Михалях Износковского района провело пресс-тур в преддверии открытия первого объекта - гигантского комплекса по сортировке мусора.

История вопроса

Мы уже писали об этом объекте, год назад вызвавшем шквал апокалиптических настроений и у протестно настроенной общественности этого сельского поселения, и у так называемой маргинальной оппозиции.

Напомним, о строительстве Экотехнопарка было объявлено в начале прошлого года. В рамках этого проекта на тысяче гектаров земель сельского поселения «Михали» планируется построить целый кластер предприятий, так или иначе связанных со вторичной переработкой мусора. Планы, действительно, впечатляли. Это и мусоросортировочный комплекс, и мусоросжигающий завод, и завод по производству древесно-стружечных изделий из выброшенных гражданами в мусорку тумбочек и шкафов, и даже круглогодичные теплицы, работающие на электричестве, вырабатываемом мусоросжигающим заводом.

Однако практически сразу после анонсирования проекта соцсети заполонили слухи о том, что это всё брехня, а на самом деле в Михалях будут делать обычную свалку ТБО для мусора из столицы. И загадят москвичи не только тысячу гектар благословенной калужской земли, но еще и благословенные михалёвские грунтовые воды. Мало того, злые языки уже тогда начали писать в Интерете, что полигона ещё нет и впомине, а собянинские мусоровозы тайными партизанскими тропами уже просачиваются в Михали и гадят, что есть мочи.

С тех пор прошло почти два года и руководство Экотехнопарка решило, что пора презентовать первые итоги их труда и в закрытую особо охраняемую зону высадился десант столичных и региональных журналистов.

Калуга в приоритете

Как оказалось, объект ещё не работает, хотя строительство почти полностью завершено. Так что первый из основных вопросов, тревожащих местную общественность - о партизанских мусоровозах второй год тайком хоронящих мусор на тысячегектарном полигоне, отпал сам собой. А вот второй - о том, правда ли, что москвичи в Михалях себе персональную свалку отгрохали, - не прозвучать не мог.

- Предприятие у нас зарегистрировано в Калужской области и, естественно, Калужская область будет возить сюда мусор. Об остальных говорить пока рано, - ответил на вопрос столичного журналиста зам. гендиректора ОООО «Профземресурс» Геннадий ТИТОВ. – Кто захочет заключить с нами договоры, с теми и будем работать. Может, Москва захочет, может, Тула, может Смоленск. Сейчас что-то утверждать преждевременно, нет и предварительных договоренностей, ведь технопарк ещё не работает, хоть все процедуры приемки прошли, прошел прием в эксплуатацию и нам разрешили работу. Но пока даже тарифы на 2020 год не утверждены.

Согласно первому этапу развития Экотехнопарка, в Михалях были построены четыре линии по сортировке отходов мощностью 250 тысяч тонн в год каждая и подготовлена площадка для захоронения мусора, не подлежащего сортировке. Оборудование – германское и австрийское.

- Не то что мы не доверяем нашему производителю, - сказал на этот счет Титов. - Но у немцев и австрийцев лучшие в мире технологии по переработке мусора и мы здесь используем самый передовые их разработки. Те же очистные сооружения австрийской фирмы «Верле», которые мы установили для очистки так называемого фильтрата. Вода после прохождения этих очистных поступает в пруд, куда мы запустили рыбу разных требовательных к качеству воды пород. И она отлично себя чувствует. Причём, свое оборудование немцы и австрийцы устанавливали сами. Нас к этому не подпускали. Такой у них порядок.

Согласно статистическим данным, один человек производит полтонны мусора в год. То есть мусоросортировочным линиям в Михалях под силу за год переработать такое количество отходов, которое производит два миллиона человек.

Процесс

Естественно, в ходе экскурсии главные вопросы, которые интересовали журналистов, были связаны с экологией. Потому все мероприятие фактически превратилось в тщательное разжевывание нюансов, связанных с процессом утилизации.

Если свести все эти разъяснения в одно целое, то получается примерно такая картина.

При подъезде к Экотехнопарку мусоровоз останавливается перед шлагбаумом. В этот момент включается видеокамера и датчик радиационного контроля. Что делает последний понятно – определяет насколько сильно фонит мусоровоз. А вот видеокамера считывает номерные знаки и проверяет, есть ли они в базе разрешенных к допуску на полигон грузовиков.

Шлагбаум открывается только в том случае, если и номер имеется в списке, и радиационный фон не выходит за установленные нормы. Если же что-то пошло не так, шлагбаум попросту не откроется, а водителю мусоровоза грозит неприятный разговор со службой безопасности Экотехнопарка. Она и сотрудники диспетчерской зорко бдят за всей территорией и механизмами с помощью более чем пяти сотен камер видеонаблюдения, раскиданных по всей территории предприятия.

При этом избавиться от содержимого своего транспортного средства водитель мусоровоза, допущенный в Экотехнопарк, сможет только в том случае, если подтвердит свою личность. Для этого при въезде в зону выгрузки ему необходимо приложить личный пропуск к считывающему устройству. В случае, если пропуск по какой-то причине не сработает, ему также предстоит неприятный разговор со всё той же службой безопасности.

Машина для разрыва пакетов.

Но если все нормально, то после разгрузки часть мусора закидывается работниками Экотехнопарка в машину для разрыва пакетов, а не запакованные отходы сразу сбрасываются на конвейер.

Забегая вперед скажем, что ручной труд на мусоросортировочных линиях минимизирован. Люди будут принимать участие в процессе на очень ограниченных стадиях, в числе которых ручной отбор стекла, электроники (сотовые телефоны, батарейки, аккумуляторы и т. п.) и негабаритного мусора.

Но вернемся к техпроцессу. По поступлении на конвейер, мусор избавляется от жидкости и пищевых отходов, а также проверяется на размер. Слишком большие заворачиваются в шредер, измельчаются и возвращаются на конвейер. Остальное идёт дальше – в цех ручной сортировки. Здесь, как уже было сказано выше, люди выбирают из потока отходов электронику, стекло и слишком большой мусор, обманувший технику. Остальное идёт дальше на растерзание оптических сканеров и магнитов. Последние вытаскивают с конвейера черные и цветные металлы, а сканеры определяют, где пластик, а где бумага и буквально выдувают его сжатым воздухом каждый на свою конвейерную ленту.

После этого отсортированные отходы прессуются в брикеты и поступают в цех на хранение. В дальнейшем все это добро будет попросту продаваться заводам как сырье.

Цех ручной сортировки.

Захоронение по немецким технологиям

Однако это лишь 25% от всего поступающего на полигон мусора. Остальные 75% бытовых отходов не пригодны для вторичной переработки. И до тех пор, пока в Экотехнопарке не появится мусоросжигающий завод, его будут захоранивать на так называемых картах.

Это специально подготовленные ямы. Как они устроены Геннадий Титов объясняет на макете.

- В самом низу вы видите слой земли. Дальше идет защитный слой из песка высотой 200-250 см. Первый слой – так называемые бентонитовые маты на основе бентонитовых глин. Он является естественным замком. При набухании он расширяется и затвердевает. То есть исключает доступ влаги как сверху, так и снизу. Следующий слой – вон тот черный - это геомембрана ПВХ. Она очень толстая – два миллимета. Её очень тяжело проткнуть и порвать. Для примера скажу, что в Германии используется геомембрана толщиной полтора миллиметра. Мы же решили взять потолще. И третий слой – мат 3D. Это пластиковая сота, с двух сторон которой - геотекстиль. То есть для капиллярности мат проводит влагу, но не пропускает никаких микрочастиц, в том числе и песок. Им засыпают предыдущие слои сверху для защиты. Такое обустройство карт дает стопроцентную гарантию того, что ничего из него не попадет в грунтовые воды. Это невозможно. Вдоль карты прокладывается дренажная труба.

Вместе с тем, чтобы окончательно снять все вопросы по поводу экологической безопасности нового технопарка, по его периметру пробурено 12 мониторинговых скважин. Еженедельно из них берутся пробы грунтовых вод и проверяются на предмет загрязнений.

В дальнейшем, в ходе развития технопарка, содержимое захоронений на картах можно будет использовать как топливо для мусоросжигающего завода. Правда, когда он появится, в технопарке на данный момент сказать затрудняются. Всё-таки это дело для нашей страны новое и многое зависит от того, как поведёт себя рынок в будущем.

На данный момент на предприятии работает порядка 350 человек 112 из которых жители Износковского района. В будущем экотехнопар будет способен обеспечить работой порядка 3000 человек.

Бумажные отхорды на выходе прессуются в брикеты.

Пластиковые тоже.

Денежки

Эффект от предприятия, которое ещё даже не открылось, местные жители уже почувствовали. Если раньше бюджет СП «Михали» составлял менее двух миллионов, то за счет земельного налога, который Экотехнопарк платит именно в него, он увеличился до 20 миллионов.

- На эти деньги были сделаны дороги по нескольким деревням, установлено уличное освещение, - говорит глава СП «Михали» Александр ПАВЛОВ. - В будущем году планируем привести в порядок заброшенные кладбища, построить часовню, будем восстанавливать соцобъекты.

Ожидается, что прием первых отходов для переработке в Экотехнопарке заработает в первом квартале будущего года.