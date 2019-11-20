Утро началось не с кофе: в Калуге сбили пешехода

20.11.2019 09:05 510

Сегодня утром автомобиль «Део Нексия» сбил пешехода на девятом километре автодороги «Калуга-Медынь». Как сообщили в областном МЧС, в результате ДТП есть пострадавший. На месте работали сотрудники скорой помощи, автоинспекторы и спасатели: всего 9 человек и 3 машины. Причины аварии уточняются. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области



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