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Калужанок научили снимать кран-буксы

01.11.2019 18:13 0 106
Калужанок научили снимать кран-буксы

Участники конкурса «Лучший сантехник» провели мастер-класс по ремонту сантехники для калужанок.

На занятие пришло около 30 дам, сообщила пресс-служба Водоканала в пятницу, 1 ноября.

Мастера рассказали о видах смесителей, правилах обслуживания сантехники, показали несложный ремонт, с которым может справиться любая женщина.

Участницы самостоятельно снимали со смесителей аэраторы, вентили и даже кран-буксы, меняли резиновые прокладки на «гусаке» и душевой шланг.

После занятий девушки предложили специалистам провести аналогичный мастер-класс для их мужей.

Фото: пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал».


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