Приставы оставили пенсионерке 3,5 тысячи на жизнь

30.10.2019 10:27 229

К калужскому омбудсмену обратились несколько человек с жалобой на приставов.

При взыскании долгов силовики списывают суммы, превышающие максимально разрешенные законом.

Сначала с зарплаты или с пенсии вычитают 50%, а когда оставшиеся деньги поступают на расчетный счет, с них также списывают проценты.

У одной из заявительниц – пенсионерки, залившей соседей по дому и вынужденной возмещать причинённый ущерб, на жизнь остается всего 3,5 тысячи рублей.

Женщина даже коммуналку оплатить не может.

Уполномоченный рекомендовал обратиться с письменной жалобой на имя главного судебного пристава области, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 29 октября.

Фото: Pixabay.com.