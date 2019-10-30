Приставы оставили пенсионерке 3,5 тысячи на жизнь

К калужскому омбудсмену обратились несколько человек с жалобой на приставов.
При взыскании долгов силовики списывают суммы, превышающие максимально разрешенные законом.
Сначала с зарплаты или с пенсии вычитают 50%, а когда оставшиеся деньги поступают на расчетный счет, с них также списывают проценты.
У одной из заявительниц – пенсионерки, залившей соседей по дому и вынужденной возмещать причинённый ущерб, на жизнь остается всего 3,5 тысячи рублей.
Женщина даже коммуналку оплатить не может.
Уполномоченный рекомендовал обратиться с письменной жалобой на имя главного судебного пристава области, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 29 октября.
Фото: Pixabay.com.
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