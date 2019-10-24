Наркоман сдал своего дилера

24.10.2019 11:10 234

В Кременках 38-летний мужчина решил заработать на перепродаже наркотиков.

Мужчина купил около 0,4 граммов героина через тайник-закладку. Пересыпал дурман в бумажный сверток и, находясь в одной из квартир города, продал местному наркоману.

Однако наркопотребителя с дозой задержали полицейские. Гражданин назвал адрес, где купил запрещенное вещество.

Выехав на место, оперативники задержали подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 24 октября.

Злоумышленнику грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com