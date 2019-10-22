Жалобы на тухлые фрукты и овощи будут принимать со среды

22.10.2019 18:58 113

С 23 октября по 6 ноября будет работать «горячая линия» по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности, сообщила пресс-служба областного Роспотребнадзора.

Специалисты Управления проконсультируют калужан по следующим вопросам:

нормативные требования к плодоовощной продукции;

рекомендации по выбору плодоовощной продукции;

куда писать обращение в случае обнаружения некачественного продукта в магазине;

рекомендации по правильному питанию для населения.

Номера телефонов «горячей линиии»: (4842) 55-46-92, (4842) 55-10-44

Режим работы: 10:00 до 16:30 с понедельника по пятницу, перерыв с 12:00 до 12:45.

Фото: Pixabay.com