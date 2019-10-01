9 калужан обвиняются в мошенничестве с чужим имуществом

01.10.2019 09:23 386

9 калужан предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, сообщила пресс-служба областной прокуратуры 30 сентября. По версии следствия, все они объединились в преступную группу, чтобы присвоить себе чужое имущество. У подозреваемых были паспортные данные калужан, а также нотариально заверенные доверенности, полученные от указанных граждан на право совершения сделок с их имуществом.

Члены организованной группы изготавливали межевые планы на разные земельные участки, указывая ложные данные, затем проводили перерегистрацию права собственности и продавали.

Всего установлено 20 фактов указанных преступных деяний, ущерб от которых составил свыше 37 миллионов рублей.

Предприимчивые горожане рискуют отправиться за решетку на 10 лет.

Фото: pxhere.com.