Пожарные потушили жилой дом в Спас-Деменском районе

В Спас-Деменском районе на улице Мелиоративной загорелся двухквартиный жилой дом, сообщает пресс-служба областного МЧС 23 сентября.
Потушить пожар удалось 7 пожарным и 2 машинам. Пострадаших нет.
Разбираться в причинах пожара будет инспектор пожарного надзора.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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