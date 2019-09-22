В Березуйском овраге вместе с мусором нашли водолазный шлем

В Калуге, как и в других 70 областях-участниках Всемирного дня чистоты, прошли субботники.

Как сообщает пресс-служба горуправы, калужский экодесант высадился в Березуйском овраге. Там наводили чистоту студенты КГУ имени Циолковского и областной министр строительства и ЖКХ.

Каждый получил по два мешка: синий-для пластика, стекла и металла и черный-для сбора всего остального.Среди следов чужих пиршеств, попались и сломанные женские зонтики, и даже облмок водолазного шлема.Участники собрали несколько десятков мешков. Все это сложили в два больших контейнера и сделали общее фото на память.

Фото: горуправа Калуги.