Гендиректор присвоил 700 тысяч клиентских денег

32-летний житель Обнинска, занимая должность гендиректора строительной фирмы, брал заказы по ремонту квартир, заведомо не собираясь их выполнять.
Мужчина получал предоплату, но никаких услуг не оказывал.
Злоумышленник причинил ущерб шести гражданам на общую сумму около 700 тысяч рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 20 сентября.
Зампрокурора утвердил обвинительное заключение по делу.
Мужчине будет предъявлено обвинение в совершении 6 эпизодов мошенничества.
Бывшему руководителю грозит до 6 лет тюрьмы.
Фото: Pixabay.com
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