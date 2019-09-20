Сервисные компании не подготовились к отопительному сезону

20.09.2019 17:48 195

Прокуратура совместно с Ростехнадзором провела проверку сервисных компаний, которые эксплуатируют объекты теплоснабжения на территории Барятинского района.

Выяснилось, что компании «Альянс-Ресурс», «Кировтеплоэнерго» и «Кировэнергосервис» не провели обследование дымовых труб и не обновили должностные инструкции персонала.

Кроме того, отсутствовали сведения о проведении других необходимых обследований, которые осуществляются при подготовке к отопительному периоду.

В результате в отношении 3 должностных лиц возбудили административные дела, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 20 сентября.

Два из них рассмотрели и виновным назначили штрафы.

Одно дело находится на рассмотрении.

Фото: Pixabay.com