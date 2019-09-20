Почти вдвое больше калужан заболели ОРВИ на этой неделе

20.09.2019 17:12 77

Общее количество больных ОРВИ относительно предыдущей недели увеличилось на 45,0%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в пятницу, 20 сентября.

Всего на территории региона зарегистрировано 6203 случая.

Сезонный подъем заболеваемости отмечен в Думиничском, Малоярославецком, Сухиничском и Ферзиковском районах.

Однако при этом превышения критических уровней заболеваемости не наблюдается и случаев гриппа не выявлено.

В основном заболевают малыши 3-6 лет и школьники.

Фото: Pixabay.com