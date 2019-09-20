Алиментщик оплатил долг после ареста машины и мотоцикла

20.09.2019 12:11 163

Калужанин задолжал 331 тысячу рублей по алиментам на дочь, сообщила пресс-служба УФССП в пятницу, 20 сентября.

Мужчина не торопился с оплатой, поэтому приставы арестовали принадлежащие должнику автомобиль KIA и мотоцикл Yamaha.

Гражданин не захотел расставаться с транспортом и погасил всю сумму задолженности.

Более того, мужчина устроился на постоянное место работы, и теперь алименты ежемесячно удерживаются из его зарплаты.

Фото: Pixabay.com