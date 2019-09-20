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«Тойоты» столкнулись на Московской улице в Калуге

20.09.2019 11:45 0 363
«Тойоты» столкнулись на Московской улице в Калуге

В 10:16 в пятницу, 20 сентября, спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге.

На Московской улице столкнулись две «Тойоты».

В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, патруль ГИБДД, бригада медиков скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


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