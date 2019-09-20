Мужчина порезал подругу из-за совета найти работу

20.09.2019 10:03 307

27-летний житель Калуги выпивал со своей приятельницей, у которой проживал некоторое время.

Когда речь зашла о том, что мужчине нужно побыстрее найти себе работу, молодые люди стали ссориться.

В какой-то момент, разъяренный сожитель несколько раз ударил по лицу свою подругу, отчего та упала на пол.

Злоумышленник схватил нож и порезал шею молодой женщине.

Осознав произошедшее и испугавшись за жизнь потерпевшей, мужчина вызвал скорую и попытался самостоятельно остановить кровь.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 20 сентября.

Молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com