В Обнинске посадили саженцы дубов

19.09.2019 17:05 126

В Обнинске у Вечного огня высадили 20 саженцев молодых дубов в рамках акции «Посади свое дерево Победы!».

Она посвящена грядущему 75-летию Великой победы и входит в программу V Международного экологического форума «Экопросвещение».

В посадке приняли участие представители местнйо администрации, депутаты Законодательного собрания и региональный министр экологии и природных ресурсов.

Акции проходят по всей области и в Обнинске к ней с удовольствием присоединились.

Фото: Администрация Обнинска.