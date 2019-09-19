В Обнинске посадили саженцы дубов

В Обнинске у Вечного огня высадили 20 саженцев молодых дубов в рамках акции «Посади свое дерево Победы!».
Она посвящена грядущему 75-летию Великой победы и входит в программу V Международного экологического форума «Экопросвещение».
В посадке приняли участие представители местнйо администрации, депутаты Законодательного собрания и региональный министр экологии и природных ресурсов.
Акции проходят по всей области и в Обнинске к ней с удовольствием присоединились.
Фото: Администрация Обнинска.
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