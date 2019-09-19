Московских арендаторов пришлось выгонять судебным приставам

Московская фирма арендовала торгово-сервисный центр и 3 автозаправки, но решила там подзадержаться, сообщает пресс-служба региональной ФССП.
Компания-арендодатель обратилась в суд, чтобы освободить территорию от предпринимателей. Суд встал на ее сторону, но должник буквально засыпал суды ответными исками и апелляциями, решение осталось неизменным.
В отношении должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, который составил 50 тысяч рублей. В ходе выходов по адресам расположения объектов, судебные приставы составили в отношении руководства компании-должника два административных протокола- штрафы по ним составили в общей сложности почти 100 тысяч рублей.
И только после этого, а также предупреждения о возможном аресте топлива, находящегося на заправках, судебным приставам удалось убедить подмосковную фирму освободить объекты недвижимости, что было зафиксировано в ходе вновь проведенных исполнительных действий.
Фото: pxhere.com.
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