Московских арендаторов пришлось выгонять судебным приставам

19.09.2019 15:14 461

Московская фирма арендовала торгово-сервисный центр и 3 автозаправки, но решила там подзадержаться, сообщает пресс-служба региональной ФССП.

Компания-арендодатель обратилась в суд, чтобы освободить территорию от предпринимателей. Суд встал на ее сторону, но должник буквально засыпал суды ответными исками и апелляциями, решение осталось неизменным.

В отношении должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, который составил 50 тысяч рублей. В ходе выходов по адресам расположения объектов, судебные приставы составили в отношении руководства компании-должника два административных протокола- штрафы по ним составили в общей сложности почти 100 тысяч рублей.

И только после этого, а также предупреждения о возможном аресте топлива, находящегося на заправках, судебным приставам удалось убедить подмосковную фирму освободить объекты недвижимости, что было зафиксировано в ходе вновь проведенных исполнительных действий.

Фото: pxhere.com.