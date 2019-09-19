Обнинский транспорт попал в Топ-10

Аналитики одного из популярных порталов провели исследование, в котором выяснили, как россияне оценивают работу общественного транспорта в своих городах, и на основе полученных результатов составили рейтинг.
В опросе приняли участие более 90 тысяч человек из 200 городов. В итоге лучшим городом, который не вызывает нареканий в плане работы транспорта, стала Тюмень.
Также в Топ-10 попали Северск, Новый Уренгой и Ноябрьск (Ямало-Ненецкий АО), Мурманск, Ижевск, Обнинск, Ейск, Москва и Череповец. Минимальная оценка работы транспорта в этих городах — 7,7 баллов.
Фото: Obninsk.Name.
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