Директор предприятия ответит за «мертвые души»

19.09.2019 10:15 463

Руководитель одного из предприятий Ульяновского района предстанет перед судом за присвоение чужих средств, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Женщина устроила на работу своего знакомого, который фактически не появлялся на месте. Директор регулярно заполняла табели рабочего времени, а зарплату присваивала себе. Таким образом, ей удалось обогатиться на 90 тысяч рублей.

Точку в деле поставит суд.