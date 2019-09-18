Энергетика дисциплинарно наказали за постоянные отключения

18.09.2019 16:42 361

Жители деревни Большие Козлы Перемышльского района обратились в прокуратуру из-за постоянных отключений электричества, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 18 сентября. В результате проведенной проверки обнаружилось, что энергетики не провели необходимые мероприятия, чтобы обеспечить безаварийную работу оборудования. Кроме того, в охранной зоне электросетей имеется растительность, которая может стать причиной аварии и отключения электроэнергии. В итоге, руководителя сетевой организации обязали устранить выявленные нарушения. Виновное должностное лицо дисциплинарно наказали. Фото: Pixabay.com



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