Женщина получила участок в Калуге по липовым документам

18.09.2019 16:24 335

Прокуратура Калуги выявила факт подделки документов, на основании которых местная жительница стала собственницей земельного участка в черте города.

После этого злоумышленница подарила надел новому собственнику.

По решению суда участок будет снят с кадастрового учета и возвращен муниципалитету, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 18 сентября.

В отношении гражданки возбудили уголовное дело по факту подделки документов, которое в настоящее время расследуется.

Фото: Pixabay.com