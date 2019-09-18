Обнинские разработки удивили на международном конгрессе

На XI международном конгрессе «Цветные металлы и минералы-2019» в Красноярске сотрудники обнинской «Технологиии» представили уникальную продукцию — порядка 90 наименований продукции гражданского назначения из 10 видов керамических материалов для металлургической и металлообрабатывающей отраслей.
Керамика, представленная «Технологией», создана с применением оборонных технологий, сообщает портал Obninsk.Name. Эти изделия предназначены в основном для комплектования оборудования и аппаратуры и обладают износостойкостью, жаропрочностью и другими уникальными качествами.
Уже в первые часы работы выставки на стенде «Технологии» было проведено более 20 встреч с потенциальными заказчиками, представляющими не только отечественные, но и зарубежные компании.
Фото: Obninsk.Name.
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