Лифт в одной из многоэтажек работал неисправно

17.09.2019 14:55 331

Прокуратура Калуги проверила лифтовое оборудование в одном из многоквартирных домов. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, выявлены нарушения: машинное помещение лифтов не обеспечено средствами защиты, при движении лифта происходила самопроизвольная остановка с отключением основного освещения кабины, отсутствовало электрическое устройство безопасности. Управляющая компания привлечена к административной ответственности, ей придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Фото: pxhere.com.



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