В регионе закупили лесопожарную и лесохозяйственную технику

17.09.2019 12:51 130

Тракторы, культиваторы, лесопосадочные машины и лесные плуга закупили ра рамках регионального проекта «Сохранение и воспроизводство лесов».

Также приобретена закупка лесопожарной техники: 15 автомобилей повышенной проходимости УАЗ на сумму почти 12 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии области, приобретение техники и оборудования позволит повысить эффективность работ по воспроизводству лесов, а также повысит скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, - поможет снизить ущерб от лесных пожаров.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии области.