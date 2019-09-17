В школы и больницы Обнинска пришло тепло

17.09.2019 10:31 197

Администрация Обнинска подписала постановление о начале отопительного сезона-сообщается на официальном сайте ведомства.

С 17-го сентября началась подача тепла в сады, школы и лечебные учреждения.

В жилые дома и другие объекты тепло подадут не позднее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха будет ниже +8 °С.

В Калуге подача тепла в социальные учреждения также ожидается на этой неделе.

Фото: pxhere.com.