Калужский психолог МЧС претендует на звание лучшего в России

17.09.2019 09:30 387

Около 150 специалистов психологической службы МЧС России со всех регионов страны собрались в Москве, где проходит научно-практическая конференция «Психология экстремальных ситуаций. Теория и практика».

Как сообщает пресс-служба областного МЧС, в рамках официальных мероприятий будут подведены итоги конкурсов на звание «Лучший психолог – 2019» и «Лучшая комната психоэмоциональной разгрузки – 2019» и победители будут награждены памятными призами.

За звание «Лучший психолог-2019» поборются девять психологов МЧС России, в числе которых и психолог отделения кадровой и воспитательной работы ФГКУ «1 ОФПС по Калужской области» Екатерина Кречкина

Согласно протоколу подведения итогов первого этапа конкурса по Центральному Федеральному округу она набрала наибольшее количество баллов.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.