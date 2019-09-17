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Калужский психолог МЧС претендует на звание лучшего в России

17.09.2019 09:30 0 387
Калужский психолог МЧС претендует на звание лучшего в России

Около 150 специалистов психологической службы МЧС России со всех регионов страны собрались в Москве, где проходит научно-практическая конференция «Психология экстремальных ситуаций. Теория и практика».

Как сообщает пресс-служба областного МЧС, в рамках официальных мероприятий будут подведены итоги конкурсов на звание «Лучший психолог – 2019» и «Лучшая комната психоэмоциональной разгрузки – 2019» и победители будут награждены памятными призами.

За звание «Лучший психолог-2019» поборются девять психологов МЧС России, в числе которых и психолог отделения кадровой и воспитательной работы ФГКУ «1 ОФПС по Калужской области»  Екатерина Кречкина 

Согласно протоколу подведения итогов первого этапа конкурса по Центральному Федеральному округу она набрала наибольшее количество баллов.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.


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