«Киа» сбила пешехода в Обнинске

В понедельник, 16 сентября, в 17:43 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Обнинске.
Автомобиль «Киа» сбил пешехода на улице Долгинская, сообщила пресс-служба МЧС.
На месте происшествия работали 10 человек и 4 спецмашины.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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