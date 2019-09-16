«Киа» сбила пешехода в Обнинске

16.09.2019 19:02 132

В понедельник, 16 сентября, в 17:43 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Обнинске. Автомобиль «Киа» сбил пешехода на улице Долгинская, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 10 человек и 4 спецмашины. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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