Обнинский спортсмен завоевал две золотых медали на Первенства мира

16.09.2019 18:13 146

Накануне завершились соревнования на Первенство мира по универсальному бою среди юношей и юниоров.

Первое общекомандное место заняла сборная России, второе — Таджикистана, третье — Индии.

В составе сборной России выступал обнинский атлет Сидиков Наджмиддин.

В своей весовой категории юноша завоевал две золотых медали в версиях «Light» и «Classic», сообщила пресс-служба Администрации наукограда в понедельник, 16 сентября.

На данный момент 19-летний спортсмен является трехкратным победителем Первенства мира среди молодёжи до 21 года и двукратным бронзовым призёром Чемпионата мира.

Фото: пресс-служба Администрации Обнинска.