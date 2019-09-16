Спасатели проведут масштабные учения в Обнинске

16.09.2019 17:36 185

В Обнинске в период с 1 по 2 октября будет проводиться штабная тренировка по гражданской обороне, сообщила пресс-служба МЧС в понедельник, 16 сентября.

На учения пригласят представителей Администрации Президента, Совета Безопасности, Правительства, госкорпораций, СМИ.

Для подготовки к этому мероприятию 19 и 25 сентября спасатели проведут на территории наукограда подготовительные учения.

Тренировки будут проводиться с привлечением спецтехники МЧС (в том числе авиатехники), а также предприятий и организаций города, сообщается в пресс-релизе.

В городе могут включаться электросирены.

Горожан просят сохранять спокойствие.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.