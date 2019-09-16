46 нелегалов выращивали помидоры в тепличном хозяйстве

16.09.2019 14:53 349

Полицейские обнаружили 46 граждан Узбекистана, Таджикистана и Китая, работающих в тепличном хозяйстве в Жуковском районе, сообщила пресс-служба УМВД в понедельник, 16 сентября.

Жили нелегальные рабочие в бараках на территории комплекса.

По итогам проверки стражи порядка составили 44 протокола за отсутствие патента на работу и 82 – за нарушение режима пребывания.

36 иностранцев будут выдворены за пределы России.

Работодателю, незаконно использовавшему труд иностранных граждан, грозит штраф от 250 до 800 тысяч рублей за каждого человека.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.