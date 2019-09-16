Клещи покусали 34 ребенка за прошедшую неделю

16.09.2019 10:45 170

За прошедшую неделю в медучреждения области с укусами клещей обратились 153 человека, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник, 16 сентября. Среди укушенных – 34 ребенка. За этот же период лаборанты проверили 155 экземпляров паразитов, 27 из них оказались носителями болезни Лайма. Фото: Pixabay.com



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей