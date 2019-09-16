Подросток украл скутер и спрятал его в гараже

16.09.2019 08:30 272

В полицию Боровского района обратилась 46-летняя местная жительница с заявлением о краже, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 14 сентября.

Женщина рассказала, что из ее гаража был украден скутер.

Сумму ущерба потерпевшая оценила в 6 тысяч рублей.

Полицейские установили, что вором оказался 17-летний юноша.

Подросток признался, что протащил украденный скутер до своего гаража и там его спрятал.

В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Кража».

На время расследования правонарушитель находится под подпиской о невыезде.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.