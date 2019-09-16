Подельники украли строительные леса

16.09.2019 07:13 344

Двое молодых людей 25 и 27 лет украли из частного дома в Калуге 40 металлических труб, которые были частями строительных лесов.

Подельники погрузили украденное в «Газель», отвезли в пункт приема и сдали за 4,5 тысячи рублей.

Врученные деньги воры поделили между собой и потратили.

В отношении граждан возбудили уголовное дело по статье «Кража», сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 15 сентября.

Расследование закончено, материалы направлены в суд.

Фото: Pixabay.com