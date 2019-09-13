В Боровском районе ищут родных неизвестного мужчины

13.09.2019 17:15 52

Неизвестный пожилой мужчина был найден в селе Ворсино Боровского района 9 сентября, сообщает добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт».

Волонтеры надеются найти родственников пенсионера. Предположительно, ему от 65 до 70 лет. Сейчас мужчина находится в Боровске.

Если вам что-то известно о личности неизвестного, можно позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Фото: добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт».