78-летнего пенсионера ищут по всей области

13.09.2019 17:10 55

78-летний пенсионер из деревни Городня Дзержинского района 9 сентября вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Как сообщают координаторы добровольного поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Фото: добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт».