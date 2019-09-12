Директора фирмы оштрафовали на 50 тысяч за заброшенные поля

12.09.2019 18:42 111

Прокуратура выявила 77,7 гектаров сельхозземель, которые зарастают сорняками, кустарником и деревьями. Участки находятся в районе деревень Пески, Нижнее Косьмово, Будаково, Пушкино и села Ахлебинино и состоят на балансе юр.лица. В результате, генерального директора предприятия обязали устранить нарушения, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 12 сентября. Исполнительного директора признали виновным в административном правонарушении и оштрафовали на 50 тысяч рублей. Фото: Pixabay.com



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