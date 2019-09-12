Калужанин получил полгода исправительных работ за незаконную рубку

12.09.2019 18:17 126

52-летний мужчина был признан виновным в незаконной вырубке 4,02 кубометров лесных насаждений, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 12 сентября. Причиненный ущерб оценили в 40 тысяч рублей. Мировой судья назначил гражданину 6 месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием из зарплаты 10 % в доход государства. Кроме того, прокуратура Барятинского района обязала виновника возместить всю сумму убытка, причиненного преступлением. Фото: Pixabay.com



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