Мошенник получил 70 тысяч аванса за иномарку и пропал

47-летний житель Малоярославецкого района нашел чужой паспорт, в который была вложена кредитка с пин-кодом.
Мужчина решил этим воспользоваться и разместил в Интернете объявление о продаже иномарки по привлекательной цене.
Вскоре позвонила потенциальная покупательница, которая успела перевести 70 тысяч аванса на указанную «продавцом» карту, предварительно получив фото чужого паспорта.
Когда мошенник попросил еще денег, покупательница отказала, после чего мужчина перестал выходить на связь.
Потерпевшая обратилась в полицию.
Стражи порядка установили личность злоумышленника, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 12 сентября.
В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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