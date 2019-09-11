Осужденные изготовят лавки для Сосенского

11.09.2019 13:05 140

Осужденные исправительной колонии №2 изготовят металлические лавки и мусорные контейнеры по заказу администрации Сосенского. Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, производственный сектор колонии постоянно участвует в благоустройстве парков и скверов Дзержинского района. Отделом трудовой адаптации осужденных производятся вазоны, парковая мебель, скамейки, урны, ограждения, а также изделия художественной ковки. Изделия, изготовленные руками осужденным, отличаются высоким качеством и, как правило, проходят строгий контроль на каждой стадии производства. Фото: УФСИН России по Калужской области.



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