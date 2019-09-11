Осужденные изготовят лавки для Сосенского

Осужденные исправительной колонии №2 изготовят металлические лавки и мусорные контейнеры по заказу администрации Сосенского.
Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, производственный сектор колонии постоянно участвует в благоустройстве парков и скверов Дзержинского района. Отделом трудовой адаптации осужденных производятся вазоны, парковая мебель, скамейки, урны, ограждения, а также изделия художественной ковки.
Изделия, изготовленные руками осужденным, отличаются высоким качеством и, как правило, проходят строгий контроль на каждой стадии производства.
Фото: УФСИН России по Калужской области.
|
Не все управляющие компании готовы к зиме 11.09.2019 14:00
Пассажирская маршрутка врезалась в легковушку 11.09.2019 12:45
В Обнинске установлен противопожарный режим 11.09.2019 11:20
Пенсионерка получила новый паспорт с доставкой на дом 11.09.2019 11:09
В Медыни сгорел сарай 11.09.2019 11:03
Два килограмма марихуаны изъяли у двух москвичей 11.09.2019 10:53
Автомеханик обманул калужанина на 300 тысяч 11.09.2019 10:46
Калужанин обманул жителей Камчатки 11.09.2019 10:13
Калужанка перевела мошенникам почти 2 миллиона 11.09.2019 10:07
Сотрудников школы наказали за деревянную отделку потолка 11.09.2019 08:09
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: